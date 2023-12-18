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Жители северных регионов России увидели полярное сияние

11:53
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Причиной завораживающего оптического явления стала вспышка на Солнце

Красивейшими видами полярного сияния могли любоваться минувшей ночью жители северных регионов России.

Лучше всего его было видно в Мурманской и Ленинградской областях. Снимки разноцветных небесных всполохов очевидцы публикуют в соцсетях.

По словам метеорологов, причиной завораживающего оптического явления стала вспышка на Солнце - самая мощная за последние шесть лет. Она произошла еще в четверг, но последствия мы видим только сейчас. Интенсивная солнечная активность вызвала и сильную геомагнитную бурю.

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