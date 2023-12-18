Жители северных регионов России увидели полярное сияние

Причиной завораживающего оптического явления стала вспышка на Солнце

Красивейшими видами полярного сияния могли любоваться минувшей ночью жители северных регионов России.

Лучше всего его было видно в Мурманской и Ленинградской областях. Снимки разноцветных небесных всполохов очевидцы публикуют в соцсетях.

По словам метеорологов, причиной завораживающего оптического явления стала вспышка на Солнце - самая мощная за последние шесть лет. Она произошла еще в четверг, но последствия мы видим только сейчас. Интенсивная солнечная активность вызвала и сильную геомагнитную бурю.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"