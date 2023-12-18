Херсонский губернатор заявил о восстановимости плотины Каховской ГЭС

Она была разрушена в результате атак ВСУ

Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами украинской армии, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что проектная документация на Каховскую плотину сохранилась большей частью в архивах московских институтов — от этого можно оттолкнуться.

Это, по мнению Сальдо, дало бы возможность восстановить объект и так называемое шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли. При этом новые технологии помогли бы сделать плотину "еще краше, привлекательнее и полезнее", цитирует политика РИА Новости.

24 ноября сообщалось, что в Херсонской области снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен в российском регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции. К настоящему времени ликвидация последствий аварии завершена.

За ликвидацией последствий аварии следили на высшем уровне. В августе президент России Владимир Путин обсуждал ход работ с Сальдо. Губернатор отчитался, что удалось полностью восстановить подачу электроэнергии и газа населению, наладить связь, отремонтировать дороги. Люди стали возвращаться в свои дома. Местные жители получили компенсационные выплаты в размере 300 миллионов рублей.

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