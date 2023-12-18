ФСБ задержала готовившего теракт в Ижевске украинского агента

Россиянин планировал теракт против руководителя предприятия ОПК
В Ижевске задержан россиянин, планировавший теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Об этом "ТВ Центру" сообщили в ФСБ России.
По данным спецслужб, 33-летний россиян действовал по заданию украинской террористической организации. Осуществить теракт он планировал с помощью самодельного взрывного устройства.
В ходе обысков у россиянина изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. "ТВ Центр" публикует оперативное видео задержания.
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