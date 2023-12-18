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Россия может начать импорт яиц из Ирана

10:21
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Путь к этому открывает обнуление импортных пошлин

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил выделить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца. Льгота будет предоставляться c 1 января по 30 июня 2024 года для поставок в Россию куриных яиц до 1,2 миллиарда штук.

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Как рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, на фоне высокой самообеспеченности России яйцами поставок из дальнего зарубежья не было с 2020 года. Однако ситуация изменилась.

Временная тарифная льгота поможет наладить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана. Слепнев подчеркнул, что эта мера является краткосрочной, сообщает "Интерфакс".

В России тем временем продолжают искать виновников ценовой ситуации с куриными яйцами. Антимонопольщики возбудили дела в отношении производителей яиц, допустивших рост оптовых цен на продукт первой необходимости до 94%.

В Минсельхозе рассказали, что продолжается работа над переводом производителей куриных яиц и торговых сетей на условия долгосрочных контрактов. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, такая мера рано или поздно приведет к стабилизации цен на продукт.

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