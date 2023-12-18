Американец врезался в президентский кортеж на глазах изумленного Байдена

Президент не пострадал

В США неизвестный на легковушке врезался в автомобиль из кортежа Джо Байдена в тот момент, когда он выходил из своего предвыборного штаба в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

На кадрах с места ЧП видно, что серебристый седан врезался во внедорожник, перекрывший подъезд к штабу. Удар произошел в тот момент, когда Джо Байден неспешно шел к своему автомобилю. Он замер и с удивлением посмотрел в сторону источника звука. При этом охрана не сразу среагировала и несколько секунд недоуменно металась вокруг президента. Только потом один из спецагентов взял Байдена под локоть и довел до машины.

Другие спецагенты в этот момент окружили машину виновника ДТП. По предварительным данным, авария произошла непреднамеренно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"