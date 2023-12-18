Крымчанин задержан в Псковской области за госизмену

Он передавал секретные данные Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности и пограничники задержали в Псковской области жителя Крыма, подозреваемого в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, мужчина полгода вел фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, а затем передавал эту информацию украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает ТАСС.

Ранее ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону украинской армии. В качестве аргументов она использовала данные интернет-ресурсов, дискредитирующих Вооруженные силы России.

До того уроженец Тверской области, воевавший в рядах украинской армии, стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Как установили сотрудники ФСБ России, мужчина занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины.

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