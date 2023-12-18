На Западе признали бессилие перед российским комплексом "Авангард"

Это единственное оружие такого рода в мире

Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу "Авангард", способному за полчаса поразить множество целей во всем мире — такое мнение выражают британские средства массовой информации.

Как пишет The Mirror, "это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его".

В октябре российское Министерство обороны продемонстрировало, как в Оренбургской области в соединении Ракетных войск стратегического назначения принимают на вооружение новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард". Ведомство показало кадры сложнейших маневров специального погрузочного агрегата, с помощью которого межконтинентальную ракету поместили в шахту.

До того британские СМИ писали, что "Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут". "Сармат" ("Сатана II") может доставить до 15 боеголовок в любую точку земного шара.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"