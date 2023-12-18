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Торговый центр с гастропространством в Кузьминках достроят к весне

11:35
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

В ТЦ разместятся супермаркет, магазины с товарами для дома, одежды и многое другое.

В Кузьминках появится торговый центр с гастропространством. Строительство завершится в первом квартале 2024 года, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Объект расположен по адресу: улица Зеленодольская, дом 42. Площадь торгового центра составит 70 тысяч квадратных метров. Он уже готов на 94%. В ТЦ разместятся супермаркет, магазины с товарами для дома, одежды и многое другое.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание новых точек роста в уже сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей.

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Торговый центр с гастропространством в Кузьминках
Торговый центр с гастропространством в Кузьминках
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