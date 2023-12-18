В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

Финские власти вновь закрыли все КПП

Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после очередного закрытия границы с финской стороны.

Как сообщает Yle со ссылкой на информацию пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии, ночью 18 декабря никто не предпринимал попыток нелегально пересечь границу.

При этом новые просители убежища на КПП "Ваалимаа" не появлялись.

Тем временем в парламенте Финляндии отказались рассматривать гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах. В финском парламенте пояснили, что консульство в столице Аландов Мариехамне работает на основании межгосударственного соглашения между Финляндией и Россией, а международные договоры не подпадают под регулирование инициативами граждан.

Еще одним камнем преткновения между Москвой и Хельсинки стала ситуация с россиянином Воиславом Торденом (настоящее имя – Ян Петровский), задержанным в Финляндии. Выдать его Украине в Хельсинки отказались, но и просьбу о предоставлении убежища не удовлетворили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"