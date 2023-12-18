ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

11:21
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Финские власти вновь закрыли все КПП

Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после очередного закрытия границы с финской стороны.

Как сообщает Yle со ссылкой на информацию пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии, ночью 18 декабря никто не предпринимал попыток нелегально пересечь границу.

При этом новые просители убежища на КПП "Ваалимаа" не появлялись.

Тем временем в парламенте Финляндии отказались рассматривать гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах. В финском парламенте пояснили, что консульство в столице Аландов Мариехамне работает на основании межгосударственного соглашения между Финляндией и Россией, а международные договоры не подпадают под регулирование инициативами граждан.

Еще одним камнем преткновения между Москвой и Хельсинки стала ситуация с россиянином Воиславом Торденом (настоящее имя – Ян Петровский), задержанным в Финляндии. Выдать его Украине в Хельсинки отказались, но и просьбу о предоставлении убежища не удовлетворили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российско-финская граница
Российско-финская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.