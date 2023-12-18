Китай выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией

Стороны продолжают развивать партнерство в разных областях

Китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и Россией посредством предстоящего визита российского премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом рассказал в понедельник, 18 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Спикер ведомства рассказал, что стороны проведут углубленный обмен мнениями по деловому сотрудничеству, двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает РИА Новости.

Мы надеемся на углубление сотрудничества между двумя сторонами, расширение гуманитарных и региональных обменов, а также на дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху посредством данной регулярной встречи премьер-министров.

Ранее в Пекине поблагодарили российского лидера Владимира Путина за то, что он высоко отозвался об отношениях России и Китая во время подведения итогов 2023 года в прямом телеэфире. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что отношения России и КНР принесли ощутимую пользу народам двух стран, а также сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире.

Однако Запад недоволен близкими отношениями Москвы и Пекина. Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин отметил, что "политический посыл Брюсселя Пекину — о том, что нужно отойти от России", однако в ответ "китайцы вполне справедливо говорят: во-первых, мы ничего не нарушаем, во-вторых, наши отношения с Россией самодостаточны".

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