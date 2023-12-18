Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Московские школы сотрудничают с 53 вузами и НИИ-партнерами

Ученики предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе московских вузов, рассказал Сергей Собянин. Сотрудничество старшеклассников с высшими учебными заведениями начинается со знакомства с университетской средой. Это помогает им определиться со сферой интересов и выбрать направление для работы в одном вузов и НИИ-партнеров. Всего их 53. После школьники могут присоединиться к проекту или предложить свои разработки. При этом многие проекты старшеклассников имеют и практическую ценность. Так, в прошлом году ученики медклассов разработали "Контролер осанки", умную трость для слепых и многое другое, отметил мэр.



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