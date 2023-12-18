Путин пригласил лидеров стран СНГ на саммит в Петербурге

Мероприятие проведут в конце декабря

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, 18 декабря, что ждет своих коллег из стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в конце декабря на неформальной встрече в Санкт-Петербурге.

Российский лидер обратился к участникам совета глав правительств СНГ с просьбой передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, сообщает "Интерфакс".

Рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал выдумкой предположения о том, что Содружество Независимых Государств находится чуть ли не на грани развала. Политик напомнил про насыщенную рабочую повестку, заявив, что это хорошее доказательство продолжения существования СНГ и совершенствования его деятельности.

В Кремле отмечали, что российский лидер Владимир Путин не исключает возможность разговора с главой армянского правительства Николом Пашиняном, если армянский политик прибудет на саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

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