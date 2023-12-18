ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пригласил лидеров стран СНГ на саммит в Петербурге

12:16
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Мероприятие проведут в конце декабря

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, 18 декабря, что ждет своих коллег из стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в конце декабря на неформальной встрече в Санкт-Петербурге.
"Никого не отпихиваем": Путин высказался о членстве Молдавии и Армении в СНГ и ОДКБ

Российский лидер обратился к участникам совета глав правительств СНГ с просьбой передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, сообщает "Интерфакс".

Рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал выдумкой предположения о том, что Содружество Независимых Государств находится чуть ли не на грани развала. Политик напомнил про насыщенную рабочую повестку, заявив, что это хорошее доказательство продолжения существования СНГ и совершенствования его деятельности.

В Кремле отмечали, что российский лидер Владимир Путин не исключает возможность разговора с главой армянского правительства Николом Пашиняном, если армянский политик прибудет на саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит СНГ в Санкт-Петербурге
Саммит СНГ в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.