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Названо слово 2023 года в русском языке

12:15
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Это нейросеть

Портал Грамота.ru назвал слово 2023 года в русском языке. Им стало слово "нейросеть".

За него проголосовали более 75% экспертов портала. Ближайшими соперниками в голосовании стали GPT, "база" и "возвращенцы".

Как отметили авторы портала, слово "нейросеть" получило широкое распространение и часто употребляется в текстах. При этом оно еще не вошло в основные нормативные словари.

Слово года было выбрано на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов, говорится в сообщении на сайте Грамота.ru.

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