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Россия проведет международный песенный конкурс "Интервидение" в 2024 году

12:38
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Наша страна создала собственный аналог "Евровидения"

Первый международный конкурс популярной песни "Интервидение" планируется провести в России уже в 2024 году. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам политика, новый конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником, сообщает "Интерфакс".

Он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри.

Ранее музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который также станет аналогом "Евровидения". Фадеев заявил, что хозяйками конкурса будут Россия, Узбекистан и Турция.

Что касается "Евровидения", в 2024 году его собираются проводить в шведском городе Мальмё. Однако Россия после начала специальной военной операции и введения западными странами антироссийских санкций, в том числе в культуре, прекратила участие в конкурсе "Евровидение".

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