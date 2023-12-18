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МЧС объявило о завершении эвакуации россиян из сектора Газа

13:02
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Из анклава вывезли всех, кто сообщил о таком желании

Оперативная группа Министерства чрезвычайных ситуаций России завершает работу в Египте по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказал руководитель ведомства Александр Куренков.
При обстреле лагеря беженцев в Газе погибли не менее десяти человек

По словам министра, сейчас в Каире ожидает отправки в Россию заключительная группа из 73 человек, включая 45 детей. Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека, сообщает ТАСС.

И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи президентом России принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России.

11 декабря российский посол в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что уже более 1 тысячи российских граждан и палестинцев — членов их семей вышли из сектора Газа и доставлены на территорию России.

Эвакуируемых доставляют из Каира в Россию спецбортами МЧС, в полете людей сопровождают медики. По прибытии на российскую землю эвакуированных осматривают врачи — у некоторых были выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь вплоть до госпитализации.

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