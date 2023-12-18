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Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

15:01
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Скоро этот путепровод заработает в полном объеме

Дмитровский путепровод - объект, представляющий важность и для автомобилистов, и для пешеходов. На протяжении многих лет водители, проезжающие по одноименному шоссе, упирались в так называемое "бутылочное горлышко". Теперь полос не три, а четыре, одна из них - для общественного транспорта. А ширину тротуаров увеличили до 4 метров. Сегодня движение по обновленному путепроводу запустил мэр Москвы.

"Хороший подарок к Новому году для москвичей - закончили очень сложный объект, путепровод на Дмитровке, который пересекает МЦД-3. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области, до Нового года года запустим три полосы в сторону центра. Ну и после демонтажа временного путепровода в первом квартале следующего года запустим четвертую полосу", - отметил Сергей Собянин.

Временный мост возвели на период проведения строительных работ, чтобы не останавливать движение по Дмитровскому шоссе. Этот путепровод построили в 1965 году. С тех пор он исчерпал запас прочности. Обычного ремонта было недостаточно. Нужна была новая дорога.

В ходе реализации проекта полностью заменили опоры и пролетные строения. А также позаботились о комфорте проживающих поблизости москвичей.

"У нас был выполнен полный комплекс работ с учетом строительства шумозащитных экранов, грязезащитных экранов, барьерного ограждения", - сообщил Николай Курченков, директор проекта.

Хотя протяженность возводимого объекта относительно небольшая, 312 метров, строители столкнулись со сложностями. Пришлось переложить почти 20 километров инженерных коммуникаций. Но главное - путепровод проходит над действующей железной дорогой. Рядом - станция "Петровско-Разумовская".

"Было безостановочное движение железной дороги. Поэтому мы накатывали стальные балки через железную дорогу. Это основная сложность была", - указал Курченков.

Благодаря расширению путепровода улучшится транспортная доступность нескольких районов - Марфина, Бутырского, Тимирязевского, Отрадного, Коптева, Бескудниковского, Головинского и Западного Дегунина. Кроме того, теперь обеспечено безопасное движение поездов по новой линии МЦД-3.

"Вообще, по Дмитровке были проделаны огромные работы. За МКАДом в сторону области был построен огромный путепровод, реконструирована часть дороги до Московской области, это - последний этап реконструкции этой важнейшей автомагистрали", - указал также Собянин.

Расчетная скорость движения по Дмитровскому путепроводу - 80 километров в час. В ходе реализации проекта провели реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети. Предполагается и благоустройство прилегающей территории. Рядом с мостом посадят липы и клены, а также цветущие кустарники - спирею, сирень и даже смородину. По окончании реконструкции время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут. 

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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Открытие движения по дмитровскому путепроводу
Открытие движения по дмитровскому путепроводу
Открытие движения по дмитровскому путепроводу
Открытие движения по дмитровскому путепроводу
Открытие движения по дмитровскому путепроводу
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