Ведущие врачи Москвы в режиме онлайн продемонстрировали уникальные операции

Трансляции велись из НМИЦ ФПИ и Боткинской больницы

Первый мастер-класс в прямом эфире по торакальной хирургии прошел сегодня в Москве.

Ведущие врачи столицы в режиме онлайн продемонстрировали уникальные операции на трахее и легких. Такие делаются только в нескольких медицинских учреждениях.

Трансляции велись из Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, а также из Боткинской больницы. Организованы они были в рамках конференции "Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы".

В ходе операций специалисты не только описывали свои действия, но и отмечали, на что стоит обратить особое внимание.

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