Фабрика еды, робот-уборщик и другие идеи московских школьников

Ученики предпрофессиональных классов могут заниматься с преподавателями высших учебных заведений

Всесезонный робот-уборщик "Автобот" ловко прокладывает себе путь через сугробы в школьном дворе. За натурными испытаниями прототипа будущего устройства следят его создатели - учащиеся 9-го специализированного IT-класса столичной школы "Лидер".

"Он автономно убирает территорию, выполняет свои задачи: уборка снега, полив цветов, уборка листьев, посыпать тропинки специальной солью от льда", - объясняет ученик 9 класса Тимофей Музыченко.

Преимуществ у этой разработки перед обычной коммунальной техникой множество, уверяют изобретатели. Главное - "Автобот" сможет самостоятельно определить, когда необходима уборка, и выполнить нужный процесс.

"У нас два варианта управления - с пульта и по датчикам. С пульта - это базовый уровень. Но уже чтобы по датчикам кататься он мог - это надо уже сильно заниматься", - продолжает Тимофей.

Также самостоятельно в пространстве умеет ориентироваться и перемещаться "Робот-помощник библиотекаря", наделенный функцией перевозки грузов по различным маршрутам. Это проект учащихся 11-го класса IT-параллели.

"Он может работать не только в библиотеке, но и в логистике. То есть на складах перевозить некие габаритные грузы", - уточнил ученик 11 класса Иван Акимов.

Проектно-исследовательская работа в предпрофессиональных классах школ - сегодня это один из первых этапов знакомства юных специалистов с будущим ремеслом. И что особенно важно, этот этап они проходят совместно с преподавателями из высших учебных заведений, куда, возможно, захотят поступать.

"Дети совместно с вузом-партнером разрабатывают различные проекты, которые потом подают на различные конференции. Это идет как дополнительное образование и, соответственно, дает уже в будущем абитуриентам дополнительные баллы по ЕГЭ", - рассказал Дмитрий Шепилов, преподаватель информатики школы №1560 "Лидер".

В какой из вузов он будет подавать документы, выпускник информационного класса Роман Бужор еще не определился. Но с проектом, который на столичных инженерных конкурсах отметили как один из лучших, перед ним все двери открыты.

"Фабрика еды - система модульного бесконтактного приготовления пищи. Идея его создания пришла очень просто: я бываю в местах отдаленных от дома - олимпиады, выставки. конкурсы, где нет возможности нормально поесть. Поэтому я придумал идею сделать то, что делает еду, причем на мой заказ - быстро и тепленько", - говорит Роман.

Его разработка - это конвейер, где одни модули принимают заказ, а другие готовят. Котлета для гамбургера по ленте приезжает на гриль, где обжаривается при высокой температуре. Мясо затем отправляется на булочку, на следующих этапах подаются кетчуп и другие ингредиенты. По желанию заказчика составляющих может быть и больше. Для усовершенствования проекта Роман ищет инвесторов. Как и другие начинающие специалисты, свою идею он мечтает превратить в реальный бизнес.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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