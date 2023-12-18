"Росатом" запустил печать промышленных изделий на отечественных 3D-принтерах

Установки и технология печати не имеют аналогов в России

"Росатом" запустил печать сложных промышленных изделий из керамических и полимерных материалов на отечественных 3D-принтерах.

Установки и технология печати не имеют аналогов в России. Большой интерес к производству проявляют медики, металлурги и нефтегазовый сектор - в том числе для создания деталей в целях импортозамещения.

Отечественные печатные устройства в несколько раз легче и дешевле зарубежных аналогов. Для их работы используют сырьё и материалы, разработанные учеными "Росатома".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"