Студенты-спасатели примерили роль зимних волшебников

По всей России стартовала новогодняя акция для детей

Подарить волшебство и сказку, когда они так необходимы. По всей стране стартовала самая добрая новогодняя акция для детей, находящихся на лечении в больницах.

Роль зимних волшебников примерили на себя студенты-спасатели. В костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей они спустились с крыш и поздравили ребят с наступающим Новым Годом. Вручили им подарки и пожелали скорейшего выздоровления. Акция будет проходить до 31 декабря.

"Сегодня мы даем старт всероссийской акции. Эта акция у нас пройдет в более чем 50 субъектах Российской Федерации. И это наша добрая, ежегодная традиция. Эту акцию мы уже проводим три года. И каждый год количество субъектов, где она проводится, увеличивается", - отметил Евгений Козеев, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

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