Латвия назвала число подлежащих выдворению россиян

Они не сдали экзамен по латышскому языку

Латвия планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы для оформления вида на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку. Об этом рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе.

Как отметила чиновница в эфире телеканала TV3, "есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ".

Но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится". Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии.

Россия не оставит соотечественников на улице, если власти Латвии начнут выгонять их из страны. Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что наша страна готова принять всех россиян, которых депортирует прибалтийское государство.

Спикер МИД России Мария Захарова предупреждала россиян про обстановку "правового беспредела" в Латвии и подчеркивала, что безопаснее избегать поездок в эту страну. Чиновница также пообещала, что в отношении Латвии что "мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера".

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