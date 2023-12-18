Песков отметил эффект прямой линии с Путиным в борьбе с подорожанием яиц

Президенту пришлось извиняться за бездействие властей

Вмешательство президента России Владимира Путина в ситуацию с ценами на яйца сыграло свою роль. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, федеральное правительство и Минсельхоз энергично работали над снижением цен на яйца, но и "ускоряющий эффект прямой линии с Путиным налицо".

Благодаря всему этому меры по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом, цитирует Пескова ТАСС.

Реакция профильных ведомств, политиков и целых государств на "Итоги года с Владимиром Путиным" последовала в тот же день. Например, глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, что специалисты продолжают предпринимать попытки стабилизировать цены на яйца. Пенсионерка из Краснодара, задавшая Путину вопрос о ценах на курицу и яйца, вечером того же дня рассказала журналистам, что цены на городском рынке снизились.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины на 1,2 миллиарда куриных яиц при поставках в Россию, чтобы помочь стабилизации ситуации с этим продуктом на российском рынке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"