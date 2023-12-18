ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков отметил эффект прямой линии с Путиным в борьбе с подорожанием яиц

13:49
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Президенту пришлось извиняться за бездействие властей

Вмешательство президента России Владимира Путина в ситуацию с ценами на яйца сыграло свою роль. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин извинился за подорожавшие яйца
Володин назначил ответственных за яйца

По словам спикера Кремля, федеральное правительство и Минсельхоз энергично работали над снижением цен на яйца, но и "ускоряющий эффект прямой линии с Путиным налицо".

Благодаря всему этому меры по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом, цитирует Пескова ТАСС.

Реакция профильных ведомств, политиков и целых государств на "Итоги года с Владимиром Путиным" последовала в тот же день. Например, глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, что специалисты продолжают предпринимать попытки стабилизировать цены на яйца. Пенсионерка из Краснодара, задавшая Путину вопрос о ценах на курицу и яйца, вечером того же дня рассказала журналистам, что цены на городском рынке снизились.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины на 1,2 миллиарда куриных яиц при поставках в Россию, чтобы помочь стабилизации ситуации с этим продуктом на российском рынке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Продажа куриных яиц
Продажа куриных яиц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.