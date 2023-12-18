Кремль поприветствовал успех партии Вучича на выборах в Сербии

За их ходом внимательно следили в Москве

Парламентские выборы в Сербии — это исключительно внутреннее дело суверенного государства. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако спикер Кремля напомнил, что Сербия является братской и дружественной для России страной, а потому в Кремле внимательно следят за выборами в сербское законодательное собрание.

Российская сторона приветствует успех партии президента Сербии Александра Вучича на выборах в государственный парламент, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков указывал на то, что у Москвы и Белграда сложились особые отношения, стороны намерены развивать их и дальше. При этом в Кремле отмечали, что Сербия находится "в окружении", поэтому вынуждена выстраивать диалог с Североатлантическим альянсом.

Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич заявлял, что обвинения западных стран в отношении президента России Владимира Путина указывают на лицемерную политику США и ЕС. По словам политика, именно страны Запада несколько десятилетий назад нарушили территориальную целостность суверенной европейской страны – Сербии.

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