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В театре Маяковского покажут "Другую сказку"

15:07
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Для известного кинорежиссера это дебют в совсем ином творческом пространстве

Сказочная постель готова, но Принцессе не спится. Бедняжка места не находит - из-за одной-единственной горошины. Все любимые сказки - от "Тени" и "Дракона" до "Голого короля" - превратились в яркую и емкую фантазию о преодолении одиночества. Сергей Урсуляк, дебютант на театральной сцене, посвятил ее драматургу Евгению Шварцу и режиссеру Марку Захарову. Все диалоги знакомы с детства.

Спектакль рождался на протяжении года. За это время у многих актеров жизнь стала слаще. В прямом смысле.

"На репетициях мы постоянно ели сладкие конфеты, постоянно. Огромный пакет - перед началом . Ты заходишь - просто огромный, до конца заполненный конфетами пакет разных совершенно марок. И это были сладкие репетиции, веселые репетиции", - рассказал Никита Языков, исполнитель роли Генриха.

В театре были и съемки. Для труппы это ежедневное кино стало пусть и непривычным, но зато очень полезным в процессе создания сказочно красивого спектакля.

Увы, Сергей Урсуляк -выпускник актерского отделения "Щуки", режиссер множества замечательных фильмов - отказывается повторять свой театральный опыт. Говорит, в кино достаточно одного удачного дубля. А в театре ничего зафиксировать невозможно.

"Я вообще поражаюсь доживающим до 50 лет театральным режиссерам. Это такая работа,за которую нужно отдельно платить и отдельно как-то их охранять. И на пенсию в 45 выходить", - отметил Урсуляк.

Хочется верить, что мастер передумает. Ведь его удачный дебют на сцене в очередной раз подтвердил простое правило: наши люди без мудрой сказки жить не могут. Крики "Браво!" - тому подтверждение.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Спектакль "Другая сказка" в театре Маяковского
Спектакль "Другая сказка" в театре Маяковского
Спектакль "Другая сказка" в театре Маяковского
Спектакль "Другая сказка" в театре Маяковского
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