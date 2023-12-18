Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия"

Премьер-министр подчеркнул важность развития промышленной кооперации между странами

Глава правительства Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ в понедельник посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

Главы делегаций побывали на стендах Свердловской, Челябинской, Кировской и Белгородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и не только. Им рассказали о достижениях регионов и проектах, которые реализуют совместно с партнерами по СНГ.

Мишустин отметил, что власти Москвы приложили много усилий, чтобы выставка-форум состоялась. Отдельно премьер-министр подчеркнул важность развития промышленной кооперации между странами.

"Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств. Мне казалось бы очень важным, чтобы мы все усилия направили наших правительств на то, чтобы промышленная кооперация состоялась", - указал Мишустин.

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