Из-под потолка малого репетиционного зала МХТ имени Чехова достали летучую мышь

Ушастая тихо висела на высоте 10 метров и сливалась с серой стеной

Сразу двух летучих мышей пришлось пристраивать сотрудникам "СпасРезерва".

Первую гостью обнаружили под потолком малого репетиционного зала МХТ имени Чехова. Ушастая тихо висела на высоте 10 метров и сливалась с серой стеной. Как ее заметили - до сих пор загадка. Любительницу театра без проблем достали и дали ей говорящее имя - Чайка.

Еще одного "летуна" нашли в обычной квартире. Хитрец забрался туда через вентиляционный канал. После такого большого путешествия его прозвали Маршаллом.

Сейчас обе мыши отдыхают на усиленном питании в специальном центре Московского зоопарка.

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