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Попова опровергла слухи о пандемии микоплазменной инфекции в России

14:39
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Это не соответствует действительности, отметила глава Роспотребнадзора

Никакой "новой пандемии", связанной с микоплазменной инфекцией, в России нет. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.
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Руководитель Роспотребнадзора отметила, что новых мутаций в известных специалистах штаммах микоплазмы не выявлено.

Что касается ситуации с коронавирусной инфекцией, Попова рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что в стране сейчас распространен "ковид, который не требует мер ограничения, это да, вынужденных и обязательных", при этом "пневмоний ковидных мы же почти не видим".

7 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае были выявлены единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что эта инфекция является абсолютно управляемой, а российские больницы снабжены всем необходимым для борьбы с ней.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис уверяла, что риска новой пандемии нет. По ее словам, микоплазменная пневмония часто наблюдается в зимнее время года, она лечится антибиотиками и "четко выявляется во многих разных странах".

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