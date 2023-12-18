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Кабмин выделил больше 1 млрд рублей на оплату ЖКУ льготникам

14:41
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Речь идет о компенсации оплаты коммуналки ряду категорий граждан

Некоторые российские регионы смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан. Документ о выделении средств подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников: инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф. Им компенсируют до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено около 105 миллиардов рублей, а дополнительно выделяемый миллиард распределят между 25 регионами в связи с дополнительной потребностью, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил на получение заключения правительства России законопроект, устанавливающий скидку 50% ветеранам боевых действий на оплату топлива для отопления частных домов. Он напомнил, что для ветеранов СВО, проживающих в многоквартирных домах, аналогичная льгота уже есть — "ситуацию нужно сбалансировать".

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что пенсионеры не будут платить комиссию денежно-кредитным организациям за оплату услуг ЖКХ. Подводя итоги года в прямом эфире 14 декабря, глава государства подчеркнул, что соответствующее решение только что было принято.

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