По указу президента уволили руководителей всех областных военкоматов

Решение об увольнении руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу президента Владимира Зеленского привело к проблемам в организации мобилизации в ряды украинской армии. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Критикуя решение об увольнении военкомов, Залужный отметил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет", сообщает ТАСС.

Что касается вопроса мобилизации, то ее не то чтобы нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) заявили, что на Западе ищут замену Владимиру Зеленскому, а среди возможных преемников рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы".

Залужный тем временем удивляет своими откровенными и критическими заявлениями в адрес властей Украины не только украинцев, но и зарубежных политиков. Источники утверждают, что некоторые западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного о тупике украинского контрнаступления и отсутствии шансов на прорыв обороны ВС России.

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