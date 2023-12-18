Дефицит бюджета составляет около 0,5% ВВП

Доходы федерального бюджета России, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет" на середину декабря, составили 26,2196 триллиона рублей. Это превышает заложенные в законе о бюджете на 2023 год 26,1303 триллиона рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее отмечалось, что доходы федерального бюджета России в ноябре 2023 года снизились к октябрю на фоне неблагоприятной конъюнктуры сырьевых рынков. Зато дефицит удалось сократить.

Федеральное казначейство сообщало, что бюджет в январе-октябре 2023 года был исполнен с дефицитом в размере 1,05 триллиона рублей, хотя более ранняя оценка Министерства финансов составляла 1,235 триллиона рублей, или 0,7% ВВП.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российская экономика адаптировалась к спецоперации (СВО), она обеспечивает все условия для ее продолжения. При этом европейцам становится все тяжелее "палить деньги в бездонной украинской бочке", отметил пресс-секретарь президента России.

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