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Лавров оценил версию подрыва "Северных потоков" западными спецслужбами

15:26
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Министр считает, что теракт мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада

Глава МИД России Сергей Лавров счел возможным подрыв западными спецслужбами газопроводов "Северный поток". По словам российского министра, это гораздо более правдоподобная версия, чем история о прогулочной яхте с командой из шести человек и пятью бутылками вина.

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Лавров выразил надежду, что судебный процесс по этому делу все-таки когда-нибудь завершится. Подрыв могла совершить группа спецназа одной из стран Запада, которая применила аппараты, позволяющие погружаться на 250 метров, сказал министр в программе Первого канала "Большая игра".

Глава МИД России ранее подчеркнул, что слова западных политиков об интересе в развитии Глобального Юга и Востока - ложь. Лавров отметил: достаточно сравнить объем оказанной западом помощи этим регионам и Украине – сразу станет ясно, что Киев для западных стран в приоритете.

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