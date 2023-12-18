В Ростовской области увековечат память оставившего послание героя СВО

Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона

В Ростовской области увековечат память героя СВО, чье послание было обнаружено в освобожденной от ВСУ Марьинке в Донбассе. 22-летний Роман Рудаков из Батайска перед гибелью оставил надпись на кирпичной стене с просьбой тем, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. По данным военкоров, российская штурмовая группа Рудакова в июле этого попала в засаду.

"Кто меня найдёт. Позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск". Эти слова были написаны маркером на кирпиче внутри одного из домов в Марьинке. Это пригород Донецка. Автор старательно выводил печатные буквы на неровной поверхности. В комнате были обнаружены тела девятерых российских солдат. Предположительно, что один из погибших - это тот самый Роман Рудаков. 22-летний парень из Батайска.

Сдержанный, ответственный и старательный. Преподаватели и одноклассники ещё вчерашнего школьника, а после девятого класса - учащегося автотранспортного колледжа Романа Рудакова характеризуют именно так. Общее фото в школьном альбоме. Рома - в центре своего класса. Хоть и жили не богато, но он всегда был в выглаженной рубашке и классических брюках с идеальными стрелками. Любил физкультуру, историю. Но больше всего - свою семью. Младшего брата, за которым присматривал в школе. Сестричку. Маму, которой старался во всём помогать.

Кадры более чем годовалой давности. Один из пунктов сбора в Ростове-на-Дону. Среди мобилизованных - выделяющийся своим низким тембром голоса Роман Рудаков. "Страх - это одно. Главное - его побороть. Страшно только за семью. Как они переживают - и всё. А себя - ну как Бог даст", - сказал он.

Семья для этого парня была смыслом жизни. Именно из-за неё ещё не успевший привыкнуть к гражданке после срочной службы Роман Рудаков на следующий день после получения повестки уже с вещами пришёл на пункт сбора, о чём немного скромно рассказал журналистам:

"Служил. Три месяца назад только дембельнулся. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать - они уже здесь будут".

Марьинку освобождали в том числе штурмовые отряды 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России. Возможно, на этих кадрах, снятых с беспилотника, где-то запечатлён и сам Роман, и его боевые товарищи. Отряд во время зачистки населённого пункта, предположительно, попал в засаду. Имена всех участников того боя назовут позже. После проведения необходимых экспертиз. В школе, в которой учился Роман Рудаков, в музее, будет создана экспозиция, посвящённая жизни парня из "9В".

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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