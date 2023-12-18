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В магазинах сети "Пятерочка" прошел марафон "Корзина доброты"

18:14
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Эта акция стала доброй семейной традицией для многих покупателей и волонтеров

Добрая традиция под Новый год. Во всех столичных магазинах сети "Пятерочка" прошла благотворительная акция. Покупатели собирали тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, продуктовые наборы - крупы и консервы, орехи и сладости. Для доставки "корзин доброты" адресатам привлекут почти 2000 волонтёров.

Делиться добром важно всегда, особенно под Новый год. В рамках благотворительной акции москвичи активно жертвуют нуждающимся товары первой необходимости. Марафон "Корзина доброты" прошел в субботу, 16 декабря, во всех столичных магазинах сети "Пятерочка" в пределах МКАД.

"Эта акция стала доброй семейной традицией для многих наших покупателей, волонтеров. Многие приходят на акцию с детьми, всей семьей, собирают продуктовые наборы, передают нуждающимся. Так что это не только добрая, но и объединяющая семью акция", - рассказала Галина Секиринская, начальник управления по бренду и КСО Х5 GROUP.

В наборах все самое необходимое: крупы, консервы, макароны, чай, сухофрукты и орехи. Тележки волонтеров наполнялись продуктами за считанные часы. Х5 Group по традиции добавят 30% к собранному объёму. В преддверии праздников добавились и сладости. Их чаще всего кладут самые маленькие участники благотворительной акции.

"Корзина доброты" в преддверии Нового года - это возможность сделать так, чтобы все, кто хочет или даже хочет, но не знает, что он хочет, могли поучаствовать в благотворительном проекте. У нас раньше, знаете, был даже такой девиз: "Маленькие покупки - большие поступки". И это действительно так", - отметила Анна Алиева-Хрусталёва, вице-президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь".

Для сбора и доставки продуктовых наборов организаторы планируют привлечь более 2000 волонтеров, чтобы еще больше людей в кризисной ситуации смогли получить продовольственную помощь.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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