Соединенные Штаты не могут вливать деньги в ВСУ в прежних объемах

Украинские войска испытывают нехватку артиллерийских снарядов и были вынуждены сократить масштаб ряда операций из-за снижения иностранной помощи. Об этом рассказал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По утверждению украинского командира, "эти проблемы существуют по всей линии фронта", сообщает РИА Новости.

Тех объемов (иностранной помощи), которые мы имеем сегодня, недостаточно для нас, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить.

Ранее стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление. Немецкое издание Die Welt утверждает, что оно запланировано на 2024 год, а его основным направлением будет Херсон. В боях ВСУ намерены использовать американские вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы и танки Abrams.

При этом российская сторона указывала на полный провал контрнаступления ВСУ, которое началось летом. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

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