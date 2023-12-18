МВФ: Без финансовых вливаний Украина долго не протянет

Даже поставка F-16, признается украинское командование, не повлияют на ситуацию на поле боя

Удивительные традиции болгарского парламентаризма. Еще не успели зажить шишки и синяки после драки неделю назад, когда народные избранники с кулаками убеждали коллег передать Украине списанные БТРы, и вот новый скандал с рукоприкладством. Один из депутатов попытался отключить колонки - и понеслось.

Горячая кровь болгарских парламентариев забурлила из-за российской нефти. Заводу в Бургасе с 1 марта 2024 нельзя будет перерабатывать сырье из нашей страны. Эксперты прогнозируют резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. За политические игры придется расплачиваться гражданам.

Для немецких фермеров финансовая нагрузка уже неподъёмная. Тысячи аграриев со всей страны сегодня бастуют в Берлине, у Бранденбургских ворот. Обещая устроить в немецкой столице транспортный коллапс, если правительство не пойдет на уступки.

Канцлер, получивший положительный тест на коронавирус, самоустранился. Шольц и так сделал всё, что мог, правда, не там, где надо. После полугода согласований достигнут консенсус по 12 пакету антироссийских санкций, пишет французская пресса. Осталось дождаться письменного согласия Австрии. Её, как и строптивую Венгрию, вроде как удалось убедить, пообещав достойные бонусы. Впрочем, не все в ЕС хотят использовать "пряник", требуя "кнута".

Инструменты есть, пишет Financial Times. Если Будапешт будет саботировать военную помощь Украине, Венгрию вполне могут лишить права голоса в ЕС. Ну а в МВФ предупреждают: без финансовых вливаний Киев долго не протянет:

"Без финансовой поддержки экономическое возрождение Украины будет поставлено под угрозу, а промедление в этом вопросе опасно. Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину, и она будет вынуждена приспосабливаться к новым реалиям".

А они – самые что ни на есть пессимистичные. Даже поставка самолетов F-16, признается украинское командование, не повлияют на ситуацию на поле боя. Не говоря уже о том, что воевать вскоре будет некому.

А еще "схватка бульдогов под ковром". В кабинете главкома армии Залужного найдено прослушивающие устройство! Из офиса Зеленского звучат путанные и невнятные комментарии. Ну а сам главком коротко констатировал журналистам: Это – война!" С кем именно, несложно догадаться.

"Зеленский — буквально актёр. Он актёр, играющий роль. В голове этого бедного человечка нет ни одной собственной мысли. Он читает сценарий за сценарием. У всех такое было: смотришь хороший сериал, и первый сезон — выдающийся. А затем начинается второй сезон, и ты думаешь: "Что, чёрт возьми, случилось со сценарием?" – отметил Скот Риттер, бывший офицер разведывательных войск США.

Хотя, быть может, просто урезали бюджет. Американская палата представителей ушла на рождественские каникулы, оставив Киев без очередного транша.

Самому Зеленскому, пишет Washington Post, пора бы определиться, за кого он – республиканцев или демократов. Ведь их борьба становится непримиримой. 65% опрошенных Fox News американцев считают, что Джо Байден действовал незаконно и неэтично, покрывая своего сына Хантера.

Ведь президентский Enfant terrible получил два новых обвинения! В Делавэре он незаконно покупал оружие. А в Калифорнии не платил налоги. И это вдобавок к темным финансовым делишкам на Украине. Не смогла сдержать иронии даже бывший пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки:

"Думаю, что сейчас в Белом доме говорят, пожалуйста, Хантер, умолкни, мы и так знаем, что твой папа тебя любит. Президент любит свою семью, беспокоится о ментальном самочувствии сына, всё очевидно, но сейчас Белый дом хочет, чтобы Хантер угомонился".

Ведь, как пишет американская пресса, президент и первая леди очень расстраиваются из-за своего низкого рейтинга. Вот и рядовое ДТП некоторые СМИ попытались выставить как покушение на гаранта. Оказалось, что в президентский кортеж врезался зазевавшийся водитель. И Байден, который сам постоянно теряется, кажется, понимает его как никто другой.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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