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В российском Уголовном кодексе может появиться статья о русофобии

16:11
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Разрабатываются соответствующие поправки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении в Уголовный кодекс России новой статьи об ответственности за русофобию. Об этом рассказал в понедельник, 18 декабря, источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва.

В случае принятия поправок в УК появится 136.1 "Русофобия", сообщает собеседник "Интерфакса".

Эта статья предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами территории России иностранным должностным лицом, должностных лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина России, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России (часть первая) и за публичные призывы к совершению указанных дискриминационных действий (часть вторая).

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что международная система обеспечения и продвижения прав человека продолжает деградировать — правозащитные институты, фактически контролируемые Западом, не просто "не замечают", но даже поощряют проявления русофобии.

Русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали официальной идеологией элит Запада, подчеркнул президент. Он напомнил, что происходящее на Украине направлено не только против русских, но и против всех народов России — Западу не нужна большая Россия, а многообразие культур страны не укладывается в миропонимание западных лидеров.

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