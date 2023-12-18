Писателя Акунина* внесли в список террористов и экстремистов

Банки замораживают средства включенных в перечень лиц

Писатель Григорий Чхартишвили, работающий под псевдонимом Борис Акунин*, внесен в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или террору. Соответствующие изменения внес в свой перечень Росфинмониторинг.

Как заявили ранее в издательстве АСТ, публичные заявления писателей Бориса Акунина и признанного иностранным агентом Дмитрия Быкова* вызвали широкий общественный резонанс, эти высказывания требуют правовой оценки. Издательство приостановило выпуск и отгрузку книг этих авторов - до прояснения ситуации.

В соответствии с законодательством, банки обязаны заморозить средства лиц, включенных в список Росфинмониторинга. Обслуживание их счетов прекращается. Тем временем в объединенной сети книжных магазинов "Читай город-Буквоед" заявили, что приостанавливают продажи книг этих писателей. Там отметили, что изъятие тиражей с полок займет некоторое время, передает "Интерфакс".

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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