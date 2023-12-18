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Байден с женой расстроились из-за низких рейтингов президента США

16:43
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Американский лидер хотел бы знать, что его команда делает по этому поводу

Неуклонно понижающиеся рейтинги доверия президенту США серьезно расстраивают Джо Байдена и его супругу Джилл. Опросы показывают, что Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа. Супругов расстраивает, что в последние недели они не добились большего прогресса, пишет газета Washington Post.

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Показатели в опросах, по данным издания, неприемлемо низкие. Президент США хотел бы знать, что его команда делает по этому поводу. Байден ранее заявлял, что он - наиболее явный кандидат от демократов, который сможет одолеть Трампа. Однако опросы агентства Рейтер и статистической компании Ipsos показали, что рейтинг его одобрения – всего 39% это самый низкий показатель с апреля месяца.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. А опрос, проведенный газетой Wall Street Journal, показал: если бы выборы главы государства состоялись сейчас, то американцы скорее бы проголосовали за Трампа, чем за Байдена.

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