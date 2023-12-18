Путин сдал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Российский лидер идет на выборы как самовыдвиженец

Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Российский лидер приехал в Центральную избирательную комиссию, где предъявил паспорт и подписал переданные ему бумаги.

Кадры посещения Центризбиркома Путиным опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что российский лидер посетил ЦИК.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Голосование назначено на 17 марта 2024 года. В минувшие выходные инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты, кандидатуру также поддержал съезд "Единой России".

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