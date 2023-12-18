ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

18:02
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Только этим летом столица приняла миллион юных туристов

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год.

"Но у нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы "Москвариум", первый в России крытый парк развлечений "Остров мечты", больше 400 музеев", – сообщил Собянин.

По словам мэра, только этим летом столица приняла миллион юных туристов. В планах - создать Детский совет по туризму, школьники помогут придумать оригинальные маршруты по мегаполису.

Ранее Собянин сообщил, что столицу за летний сезон посетили 7,1 миллиона гостей, что на 17% больше, чем летом 2022 года. Еще 4,6 миллиона гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В туристической отрасли Москвы трудятся порядка 500 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Туристическая программа "Играй в Москву"
Туристическая программа "Играй в Москву"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.