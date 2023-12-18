Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Только этим летом столица приняла миллион юных туристов

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год.

"Но у нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы "Москвариум", первый в России крытый парк развлечений "Остров мечты", больше 400 музеев", – сообщил Собянин.

По словам мэра, только этим летом столица приняла миллион юных туристов. В планах - создать Детский совет по туризму, школьники помогут придумать оригинальные маршруты по мегаполису.

Ранее Собянин сообщил, что столицу за летний сезон посетили 7,1 миллиона гостей, что на 17% больше, чем летом 2022 года. Еще 4,6 миллиона гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В туристической отрасли Москвы трудятся порядка 500 тысяч человек.

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