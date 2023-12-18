Путин созвал расширенное заседание коллегии Минобороны

Президент проведет его 19 декабря

Расширенное заседание коллегии Минобороны проведет президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, оно назначено на 19 декабря.

Президент намерен подвести итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году. Владимир Путин также определит приоритеты развития армии и флота и поставит задачи на 2024 год. С основным докладом на заседании коллегии выступит глава Минобороны Сергей Шойгу.

Президент ранее, во время итоговой пресс-конференции, сообщил, что линия фронта в зоне СВО протянулась почти на две тысячи километров. По данным Путина, в зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих.

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