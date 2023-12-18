Путин встретился с победителями чемпионата "Профессионалы"

Встреча прошла в Кремле

В России в ближайшие три года необходимо подготовить 1 миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата "Профессионалы".

За победу в финале чемпионата "Профессионалы" боролись почти 700 человек. Студенты колледжей - в 35 компетенциях. Школьники - в 20. Конкурс международный: Белоруссия, Китай, Саудовская Аравия, Сирия - и не только. В Кремль на встречу с Владимиром Путиным пригласили победителей и их наставников из России.

"Вот раньше, в доисторические для вас советские времена, знаете, как говорили про рабочие специальности? "Хватай больше, кидай дальше!" Вот что нужно было делать рабочему человеку", - отметил Путин.

Сегодня этого навыка уже недостаточно, заметил президент. Технологическая и цифровая революции требуют приобретения широкого спектра знаний. Именно на колледжи сегодня во многом возложена миссия - обеспечить индустриальный суверенитет России и её прорывное развитие на годы вперёд.

"Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями. Потому что развиваться крупным, особенно высокотехнологичным предприятиям без этих кадров невозможно", - сказал Путин.

В ближайшие годы отечественным предприятиям понадобятся не меньше миллиона специалистов разного профиля. Необходимо создать систему мотивации для молодых людей, чтобы они были готовы работать в базовых для экономики сферах. Кто-то собирает роботов, другие планируют стать пожарными, преподавателями, создателями компьютерных игр, железнодорожниками, акушерами. Им всем нет ещё и 20. Но многие даже обучение оплачивают сами, работая в свободное время.

Илья Замаратских из Альметьевска. Учится на программиста в Политехническом техникуме. Признаётся, что о среднем профессиональном образовании был, мягко говоря, не лучшего мнения. Сначала хотел поступить в вуз.

- Некоторой частью учителей СПО позиционировалось, что вот ты не можешь получить высшее образование - иди в СПО. Оказалось, что это далеко не так.

- А на какую гуманитарную специальность вы собирались поступать?

- Вообще, юриспруденция.

- Юриспруденция, языки и программирование - это всё можно связать. Это может быть интересным значимым сплавом знаний. Потому что все достижения сегодня достигаются на стыке различных дисциплин.

На успехи Ильи обратил внимание преподаватель и предложил поучаствовать в конкурсе. На наставников вообще возложена особая миссия - заметить, аккуратно направить, заинтересовать в профессии.

Путин рассказал, что его родители в какой-то момент решили: ему нужно сократить нагрузку в спорте и заняться музыкой. Тогда тренер лично пришёл к ним домой и переубедил их.

Алексей Кергетов из Кузбасса. Преподаёт в колледже дисциплину "слесарная работа с металлом". Своего подопечного сопровождал на всех этапах соревнований.

"Я смог рассмотреть таланты Кирилла, начиная с первого курса. На выпуске наши студенты получают как минимум две квалификации. Иногда даже три и четыре", - рассказал Алексей Кергетов.

Диана Синянская из Краснодарского края. С напарницей они стали первыми представительницами прекрасного пола в своей компетенции.

"В чемпионате "Профессионалы" я участвовала в компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности". Информационная безопасность связана с такой службой, как ФСБ. И есть такая проблема, в академии ФСБ есть набор девушек, но только на иностранный язык", - рассказала Диана.

Можно ли девушкам обучаться по специальности в будущем по направлению "Информационная безопасность", президент ответил кратко: "Мы их поправим! Они должны понимать, что девушки - это огромный резерв России".

Самое главное - проект позволяет за короткое время получить востребованную и высокооплачиваемую специальность с последующим трудоустройством. Победители получат денежное вознаграждение, возможность стажировки, а также сертификат на поездку по России.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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