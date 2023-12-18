Титул "Мисс Франция" впервые в истории получила участница с короткими волосами

Это вызвало скандал

Скандал во Франции, который набирает обороты после финала конкурса красоты. На победительницу 20-летнюю Еву Жиль обрушился шквал критики. Участники конфликта готовы на себе волосы рвать из-за причёски пикси, которую носит главная красавица страны. Одни доказывают, что эталон женской красоты напрямую связан с длиной волос, другие, напротив, считают, что самое важное - оставаться самодостаточной, отстаивая свои личные позиции.

Зовут победительницу Ева Жиль. Корону и титул самой красивой женщины Франции она получила каких-то пару дней назад. Казалось бы, всё трудное осталось позади. Впереди лишь приятные вещи: фотоссесии, приемы. Но разразился скандал.

Вместо комплиментов - волна негатива. Соотечественники решили, что у новой королевы совсем нет женственности, а есть страшная красота.

"Просто невообразимое количество комментариев я получила! Пишут, что нет никаких форм, мол, я худая, как вешалка. Не нравятся короткие волосы - не возражаю, это я могу изменить. Но! Я не выбираю свое тело, формы, метаболизм! И я не понимаю, как за такое можно критиковать!" – говорит Ева Жиль.

И это при том, в мире взят курс на так называемое полное разнообразие. Мисс Непал стала модель "плюс сайз" - Джейн Гаррет весит далеко за 80 килограммов. В Португалии и Нидерландах изящные женщины есть, но писаными красавицами признали трансгендеров. Вот так с овациями Рикки Колле и Марина Мачете получали награды. Шанс получить звание Мисс был и на французском конкурсе красоты. В этом году для них даже специально поменяли правила. Но победила Ева Жиль с модной сейчас стрижкой пикси.

На защиту стриженой королевы встали артисты, политики - в основном, женщины. Мужчины с юмором примирительно уже написали: мол, волосы из-за конкурса красоты рвать на голове себе точно не стоит.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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