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ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

18:44
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Главной целью стали российские алмазы

Европейский союз ввел запрет на импорт, покупку и передачу алмазов из России. Запрет распространяется не только на алмазы российского происхождения и российские алмазы после обработки в третьих странах. Он касается также камней, экспортируемых из России или следующих транзитом через Россию,.

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Новый пакет санкций стал двенадцатым по счету. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Представительства ЕС в России, он направлен против высокодоходных секторов российской экономики. Также ограничения призваны усложнить обход санкций Евросоюза.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уверен, что новый пакет антироссийских санкций является четким посланием: Евросоюз "продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет". При этом некоторые европейские политики заявляют, что антироссийские санкции ЕС нанесли больший вред европейцам, чем России.

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