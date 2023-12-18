Песков рассказал о планах Путина на отпуск

Закон не обязывает брать отпуск

Брать отпуск на время предвыборной кампании Владимир Путин не планирует. Закон не обязывает его уходить в отпуск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий представителя Кремля приводит агентство ТАСС. По словам Пескова, Владимир Путин продолжит исполнять свои обязанности как глава государства.

Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства 8 декабря. Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные президентские выборы в России - с 15 по 17 марта 2024 года. Это будут первые в истории России многодневные выборы президента.

Документы в Центризбирком Владимир Путин привез 18 декабря. Комплект документов включает в себя ходатайство о регистрации группы, протокол собрания, а также заявление кандидата о его согласии баллотироваться на пост президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"