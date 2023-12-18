ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о планах Путина на отпуск

19:26
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Закон не обязывает брать отпуск

Брать отпуск на время предвыборной кампании Владимир Путин не планирует. Закон не обязывает его уходить в отпуск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин сдал документы на регистрацию кандидатом в президенты
Путин созвал расширенное заседание коллегии Минобороны

Комментарий представителя Кремля приводит агентство ТАСС. По словам Пескова, Владимир Путин продолжит исполнять свои обязанности как глава государства.

Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства 8 декабря. Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные президентские выборы в России - с 15 по 17 марта 2024 года. Это будут первые в истории России многодневные выборы президента.

Документы в Центризбирком Владимир Путин привез 18 декабря. Комплект документов включает в себя ходатайство о регистрации группы, протокол собрания, а также заявление кандидата о его согласии баллотироваться на пост президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.