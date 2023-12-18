Мишустин рассказал о строительстве российских школ в Киргизии

В Таджикистане уже работают пять таких учреждений

Сотрудничество в гуманитарной сфере - в центре внимания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Москве.

Видеообращение к участникам направил президент. Владимир Путин отметил, что страны Содружества связывает многовековая история и задача сохранить общее многонациональное достояние.

С 1 января, с момента начала председательства России в СНГ, наша страна будет проводить масштабные мероприятия в сферах искусства и науки. Особое внимание уделяется и образованию, в частности, созданию российских школ в странах Содружества.

"В странах СНГ создаются школы, построенные Российской Федерацией. Там уроки ведутся на русском языке по самым высшим образовательным стандартам. В Таджикистане уже работают пять таких учреждений. Большой проект планируется в Киргизии. Рассматриваем и другие предложения, чтобы ребята во время обучения могли ближе познакомиться с российской культурой", - отметил Мишустин.

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