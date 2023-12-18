Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" иностранцев

Запрет действует до конца 2025 года

Запрет на сделки с долями граждан недружественных стран в стратегических компаниях России продлен. Президент Владимир Путин внес изменения в указ от 5 августа. Он касается применения специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Изначально срок действия ограничений был рассчитан на период до 31 декабря 2022 года. Затем его продлили до конца 2023 года. Новым указом действие продлевается до конца 2025 года.

Запрет касается сделок, меняющих структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Кроме топливно-энергетической сферы, закон распространяется на некоторые банки. Сделки возможны только по специальному разрешению президента, передает ТАСС.

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