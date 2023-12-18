В Москве умер танцор "Пухляш" из клипа LittleBig

Смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности

Шоумен и танцор Дмитрий Красилов (более известный как "Пухляш") скончался у себя дома в столице.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Однако точную причину покажет медицинская экспертиза.

По данным оперативных служб, в смерти Красилова нет признаков криминала. В конце прошлой недели танцор сообщал, что чувствует себя плохо.

Дмитрию Красилову было 29 лет, он родился в городе Заринск Алтайского края. Широкую известность танцор получил благодаря образу "Пухляша" в клипе группы LittleBig на песню Uno. Именно с ней коллектив должен был отправиться на "Евровидение" в 2020 году.

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