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ЕС включил в санкционный пакет пункт о конфискации российских активов

20:26
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Брюссель намерен компенсировать европейским компаниям утраченную собственность в России

Пункт о конфискации российских активов впервые включен в очередной, 12-й санкционный пакет Евросоюза. Из этих средств Брюссель намерен выплачивать компенсации европейским компаниям, чья собственность в России перешла российскому государству или бизнесу.

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Как сказано в постановлении Совета ЕС, расширены критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности, которая прежде принадлежала или контролировалась структурами ЕС.

Решение Евросоюза означает, что Брюссель намерен замораживать европейские активы российских компаний. Это коснется тех предпринимателей, которые получили ресурсы ушедших из России европейских компаний. Из конфискованных средств еврочиновники надеются выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу, передает ТАСС.

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