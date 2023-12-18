Его выделят Киеву в конце декабря

Новый пакет военной помощи Украине, о котором Вашингтон объявит в конце декабря, станет последним. Ресурсы на поддержку Киева исчерпаны, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби уточнил, что один пакет помощи Украине будет отправлен позднее в этом месяце. На этом доступные ресурсы на поддержку Киева заканчиваются. По словам представителя Белого дома, все дело в том, что конгресс США не принял решения о выделении новых средств для Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. Это выражается не только в поставках оружия, но и в подготовке кадров на территории европейских стран, передает РИА Новости.

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